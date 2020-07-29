Власть
Власти Симферополя попросили полицию возобновить патрулирование в парках
В администрации Симферополя призвали полицию возобновить патрулирование в Детском парке и парке имени Гагарина.
Внимание на проблему во время оперативно-хозяйственного совещания обратила глава города Елена Проценко.
— Огромное количество людей в выходные дни в парках, в Гагаринском парке пройти невозможно было в воскресенье, ни народного патруля, — отметила Проценко.
О неоднократном обращении в МВД с просьбой возобновить патрулирование в парке имени Гагарина сообщил и директор МБУК «Детский парк» Виталий Радковский:
— Мной, как директором парка, было написано два письма на имя начальника полиции города. В ответ мне поступила рекомендация осуществлять охрану парков города своими силами с привлечением частных охранных предприятий. В социальных сетях по этому поводу поступают нарекания, — сообщил Радковский.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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