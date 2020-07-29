Власти Крыма пообещали построить четырехполосную дорогу от Симферополя до украинской границы

Власти Крыма рассчитывают, что от Симферополя до границы с Украины будет построена четырехполосная автомобильная дорога.

Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Отдельно Марат Шакирзянович (Хуснуллин, вице-премьер правительства России) дал поручение, что до границы Украины четырехполосные дороги должны быть. С учетом того, что там межгосударственное сообщение получается. Это дороги Симферополь – Армянск и Симферополь – Джанкой. Прорабатывается ТЭО (технико-экономическое обоснование), в программу (Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя) еще не включены. Это лицо Крыма, эти дороги тоже войдут в программу», – сообщил Аксенов.

В настоящее время завершается строительство федеральной трассы «Таврида» – четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя. После возвращения полуострова в Россию все транспортные и пассажирские потоки сместились на восток.

Ранее Хуснуллин сообщил, что Крым получит на дорожное строительство 136 млрд рублей в новой редакции ФЦП. За эти деньги будут реконструированы дороги на ЮБК.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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