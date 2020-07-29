Власть
Власти Крыма пообещали построить четырехполосную дорогу от Симферополя до украинской границы
Власти Крыма рассчитывают, что от Симферополя до границы с Украины будет построена четырехполосная автомобильная дорога.
Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Отдельно Марат Шакирзянович (Хуснуллин, вице-премьер правительства России) дал поручение, что до границы Украины четырехполосные дороги должны быть. С учетом того, что там межгосударственное сообщение получается. Это дороги Симферополь – Армянск и Симферополь – Джанкой. Прорабатывается ТЭО (технико-экономическое обоснование), в программу (Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя) еще не включены. Это лицо Крыма, эти дороги тоже войдут в программу», – сообщил Аксенов.
В настоящее время завершается строительство федеральной трассы «Таврида» – четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя. После возвращения полуострова в Россию все транспортные и пассажирские потоки сместились на восток.
Ранее Хуснуллин сообщил, что Крым получит на дорожное строительство 136 млрд рублей в новой редакции ФЦП. За эти деньги будут реконструированы дороги на ЮБК.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пришлось переделывать дорогу из-за грунтовых вод. В Белогорском районе переделывают дорогу, сделанную в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства Крыма.
Аксенов хочет составить «черные списки» подрядчиков. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал о необходимости составить по подрядчикам «черные списки», чтобы в будущем не допускать к проведению торгов организации, которые срывают сроки реализации проектов на полуострове.
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль проекта «Каракурт». В Керчи на заводе «Залив» спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».
Не доверяют: в Москве решили сами контролировать стройки в Крыму. Процесс строительства большинства капитальных объектов в Крыму будет находиться на контроле федерального автономного учреждения «РосКапСтрой».
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли
Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования воды в Черном море, а также в аквапарках и бассейнах Крыма.
Крымский врач, который получил удар ножом от пациента, находится в тяжелом состоянии
Врач, которого 26 июля ударил ножом в шею пациент, находится в тяжелом состоянии.
В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом
За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции.
21 час назад
Эпидемия в исполкоме: уже более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом
12 часов назад
Будет ли введен график подачи воды в Крыму
11 часов назад
Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму
19 часов назад
Под Севастополем опрокинулась цистерна бензовоза
На месте опасного дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.