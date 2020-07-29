В Ялте решили сделать модернизацию наружного освещения

Модернизация уличного освещения началась в Ялте. Как уточнил помощник главы местной администрации Сейран Меметов, в настоящее время работы ведутся по маршруту движения городского троллейбуса.

«Всего вдоль троллейбусного кольца силами «Ялтагорсвета» будут заменены около 400 светильников: вместо старых натриевых ламп, дающих оранжевый свет, устанавливаются новые светодиодные, которые не только позволят экономить электроэнергию, но и повысят уровень безопасности на дорогах», – заявил он.

По словам Меметова, все работы, инициатором которых стал глава местной администрации Иван Имгрунт, планируется завершить к середине августа, когда Ялта традиционно будет отмечать День города.

«Думаю, это будет прекрасный подарок и жителям, и гостям курортной столицы», – выразил уверенность помощник главы администрации и добавил, что в дальнейшем замене подлежат все старые лампы наружного освещения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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