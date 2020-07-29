Власть
В Ялте решили сделать модернизацию наружного освещения
Модернизация уличного освещения началась в Ялте. Как уточнил помощник главы местной администрации Сейран Меметов, в настоящее время работы ведутся по маршруту движения городского троллейбуса.
«Всего вдоль троллейбусного кольца силами «Ялтагорсвета» будут заменены около 400 светильников: вместо старых натриевых ламп, дающих оранжевый свет, устанавливаются новые светодиодные, которые не только позволят экономить электроэнергию, но и повысят уровень безопасности на дорогах», – заявил он.
По словам Меметова, все работы, инициатором которых стал глава местной администрации Иван Имгрунт, планируется завершить к середине августа, когда Ялта традиционно будет отмечать День города.
«Думаю, это будет прекрасный подарок и жителям, и гостям курортной столицы», – выразил уверенность помощник главы администрации и добавил, что в дальнейшем замене подлежат все старые лампы наружного освещения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Будет ли введен график подачи воды в Крыму. Власти Крыма пока не планируют вводить ограничения водоснабжения в Симферополе и других регионах республики.
Развожаева в соцсетях завалили мусором. Ответить на жалобы горожан главе Севастополя, который назначил своего земляка руководить регоператором по обращению с отходами, пока нечего.
Строительство очистных сооружений «Южные» начнется в Севастополе в течение месяца. Подрядчик приступит к строительству канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе в течение ближайшего месяца.
Крымчане в шоке от нового «элитного» забора в Симферополе. В крымской столице начаты работы по установке забора вокруг Дворца детского и юношеского творчества (бывший Дом пионеров).
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 30 августа.
В Севастополе сразу две смерти от коронавируса за один день
В Севастополе число людей, погибших от COVID-19, увеличилось до 8 человек - еще два человека пенсионного возраста скончались за прошедшие сутки.
Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса
За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым
Трехлетнего Мусу Сулейманова, который пропал двое суток назад в селе Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым.
26 июля
Эпидемия в исполкоме: уже более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом
19 часов назад
Крым и Севастополь останутся без 5G
Мобильный оператор МТС первый в России получил лицензию на оказания услуг связи стандарта 5G в 83 субъектах страны.