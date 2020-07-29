В Симферополе российский строитель избил своего арендодателя гаечным ключом

В Симферополе полицейские задержали жителя Ставропольского края, избившего мужчину гаечным ключом.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ночное время в отдел полиции Симферополя по линии «102» поступило сообщение от 26-летнего жителя Ставропольского края о том, что он стал свидетелем совершения тяжкого преступления.

Как сообщил заявитель, он в Симферополе вместе с земляком снимает комнату у местного жителя. В ходе совместного распития спиртных напитков между его приятелем-квартирантом и хозяином комнаты произошел конфликт на почве личной неприязни. После чего его земляк, житель Ставрополья, неожиданно схватил гаечный ключ и нанес три удара по голове оппонента.

На место совершения преступления незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска. В квартире оперативниками был задержан ранее судимый за имущественные преступления 31-летний мужчина. Данный гражданин приехал в Симферополь для работы на строительных объектах.

На месте совершения преступления сотрудниками полиции было изъято орудие преступления со следами крови потерпевшего. От задержанного получены признательные показания в виде явки с повинной.

Согласно справки о состоянии здоровья, потерпевшему поставлен диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости справа с переходом на основание черепа.

Следственным подразделением отдела полции «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания города Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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