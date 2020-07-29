В Севастополе заложили храм в память о жертвах Гражданской войны

В районе Максимовой дачи в Севастополе появится и музейный комплекс.

В Севастополе в районе Максимовой дачи, на улице Мельникова, 40, рядом со знаком в память о трагических событиях Гражданской войны 1917–1920 годов заложили храм в честь иконы «Умягчение злых сердец». Храм, который возводится на средства мецената и пожертвования горожан, будет посвящен Русскому исходу.

Часть средств на строительство сооружения передана потомками ушедших на чужбину из Крыма и Севастополя в 1920 году во Францию, США, Германию и другие страны. Пожертвования вносят также севастопольцы и неравнодушные люди из разных регионов России.

Завершение строительства и освящение храма планируется к памятным мероприятиям 100-летия окончания Гражданской войны на юге России, которые будут отмечаться в ноябре этого года.

«На месте, где сегодня заложен храм, 100 лет назад погибли люди, которые в Гражданской войне занимали свою позицию. Мы ни в коем случае не судим ни одну, ни другую сторону. Мы скорбим обо всех ушедших. Наверное, каждый севастополец может найти в своей семье людей, пострадавших от Гражданской войны. Мой прадедушка ушел из жизни в 1921-м как раз из-за тех событий», — сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтбаева.

Как добавил один из авторов проекта храма-музея, историк Вадим Прокопенков, вокруг Максимовой дачи проживает много жителей. Поэтому есть надежда, что храм будет востребован.

В тексте использованы материалы: Форпост

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