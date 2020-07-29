В Севастополе заканчиваются места в инфекционных больницах

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В Севастополе заканчиваются места в больницах для инфекционных пациентов, у которых не выявлен COVID-19.

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В больнице Инкермана, в которую отправляли пациентов с инфекциями, уже стопроцентная наполняемость, несмотря на то, что количество коек увеличено с 30 до 39. Большинство пациентов лежат там с кишечной инфекцией, которая летом традиционно имеет тенденцию к росту.

Власти рассматривают возможность использовать инфекционную больницу Севастополя, которая с весны переоборудована в COVID-госпиталь, для больных и без положительного теста на коронавирус. Это решение будет принято в случае вспышки кишечной инфекции.«В инфекционной больнице завершается ремонт, через 10 дней пообещали полностью закончить первое отделение. Готовимся на всякий случай к другим инфекциям», - сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

Уточняется, что пациентов без COVID-19 будут класть в отдельный корпус, чтобы они не контактировали с зараженными коронавирусом. Также необходимо будет проработать схему работы, при которой персонал, работающий с «ковидными» больными и теми, у кого кишечная инфекция, не пересекался.

Как сообщалось ранее, в Севастополе за сутки было зарегистрировано три новых случая коронавируса, два из них – посмертно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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