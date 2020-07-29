В Севастополе сразу две смерти от коронавируса за один день

фото © meduza.io

В Севастополе число людей, погибших от COVID-19, увеличилось до 8 человек - еще два человека пенсионного возраста скончались за прошедшие сутки.

«У двоих пенсионеров в возрасте 83 и 85 лет, имеющих сопутствующие хронические заболевания, диагноз был подтвержден посмертно. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией и отеком легких», - сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, по состоянию на утро 29 июля коронавирус был подтвержден у еще одного севастопольца – это отец заболевшего ранее жителя города.

После выздоровления за эти же сутки были выписаны еще три человека.

Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 242 человека. В настоящий момент в стационарах находятся 53 пациента с диагнозом COVID-19. Выздоровели 270 человек, 8 человек умерло.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было зарегистрировано 24 новых случая новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса. За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли. Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования воды в Черном море, а также в аквапарках и бассейнах Крыма.

Крымский врач, который получил удар ножом от пациента, находится в тяжелом состоянии. Врач, которого 26 июля ударил ножом в шею пациент, находится в тяжелом состоянии.

В Крыму связали рост заражения коронавирусом с туристами. Турпоток стал одной из причин увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.