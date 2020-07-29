Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор завершил первый этап исследования иммунитета к COVID-19 в Крыму ● Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса ● Эпидемия в исполкоме: уже более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом ● Не та эпидобстановка: в Ялте отменили полумарафон «ЗаБег» ● В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли
В Севастополе сразу две смерти от коронавируса за один день
фото © meduza.io
В Севастополе число людей, погибших от COVID-19, увеличилось до 8 человек - еще два человека пенсионного возраста скончались за прошедшие сутки.
«У двоих пенсионеров в возрасте 83 и 85 лет, имеющих сопутствующие хронические заболевания, диагноз был подтвержден посмертно. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией и отеком легких», - сообщили в пресс-службе правительства города.
Кроме того, по состоянию на утро 29 июля коронавирус был подтвержден у еще одного севастопольца – это отец заболевшего ранее жителя города.
После выздоровления за эти же сутки были выписаны еще три человека.
Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 242 человека. В настоящий момент в стационарах находятся 53 пациента с диагнозом COVID-19. Выздоровели 270 человек, 8 человек умерло.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было зарегистрировано 24 новых случая новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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