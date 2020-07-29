В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени

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В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 30 августа.

Решение озвучил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом врио губернатора Михаил Развожаев.

Этот режим подразумевает под собой запрет на посещение лесов и парков, запрет работы кружков и секций в учреждениях соцобслуживания для пожилых и детей, а также запрет на выезд организованных групп детей за пределы Крыма для участия в спортивных и массовых мероприятиях, олимпиадах.

Также продолжается обязательная изоляция на 14 дней в обсерваторах людей из близкого контакта с заболевшими COVID-19. Подобная мера ждет и вернувшихся в РФ из-за границы вывозными международными рейсами. Однако те, кто прибывает из-за рубежа самостоятельно, должны в течение трех дней заявить о себе, пройти тест на COVID-19 и предоставить справку. За этим следят медики и МВД.

Запрещено местным гостиницам размещать организованные группы детей. Исключения – дети из Республики Крым и Арктической зоны России. У всех остальных гостей гостиницам рекомендуется спрашивать справку об отрицательном тесте COVID-19, сделанном за три дня до въезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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