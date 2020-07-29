Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе сразу две смерти от коронавируса за один день ● Роспотребнадзор завершил первый этап исследования иммунитета к COVID-19 в Крыму ● Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса ● Эпидемия в исполкоме: уже более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом ● Не та эпидобстановка: в Ялте отменили полумарафон «ЗаБег»
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени
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В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 30 августа.
Решение озвучил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом врио губернатора Михаил Развожаев.
Этот режим подразумевает под собой запрет на посещение лесов и парков, запрет работы кружков и секций в учреждениях соцобслуживания для пожилых и детей, а также запрет на выезд организованных групп детей за пределы Крыма для участия в спортивных и массовых мероприятиях, олимпиадах.
Также продолжается обязательная изоляция на 14 дней в обсерваторах людей из близкого контакта с заболевшими COVID-19. Подобная мера ждет и вернувшихся в РФ из-за границы вывозными международными рейсами. Однако те, кто прибывает из-за рубежа самостоятельно, должны в течение трех дней заявить о себе, пройти тест на COVID-19 и предоставить справку. За этим следят медики и МВД.
Запрещено местным гостиницам размещать организованные группы детей. Исключения – дети из Республики Крым и Арктической зоны России. У всех остальных гостей гостиницам рекомендуется спрашивать справку об отрицательном тесте COVID-19, сделанном за три дня до въезда.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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