В Севастополе приняли новый порядок въезда и тестирования на коронавирус

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Ситуация с коронавирусом в городе потихоньку осложняется, констатировал врио губернатора.

В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 30 августа, а также установили новый порядок въезда и тестирования на коронавирусную инфекцию. Соответствующие изменения в указ врио губернатора были внесены сегодня на заседании оперативного штаба.

Как отметил Михаил Развожаев, сегодня ковид-ситуация в городе «потихоньку осложняется», но пока не критична. Он также уточнил, что празднование Дня ВМФ 26 июля не дало существенной вспышки заболеваемости ковидом, больше «приносят» его приезжающие.

Кого изолируют

Согласно принятым изменениям, в городе отменяется обязательная обсервация для всех въезжающих, кроме тех, кто прибывает из-за границы вывозными рейсами, и лиц, контактировавших с заболевшими ковидом. Для этих групп предусмотрена обязательная 14-дневная изоляция в обсерваторах на базе пансионатов «Изумруд» или «Солнышко».

Как отметил глава местного управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин, в связи с невысокой заполняемостью обсерваторов, их работу предлагается оптимизировать - по мере заполняемости направлять людей сначала только в один из пансионатов. По его информации, сегодня в пансионате «Изумруд» находится 8 человек, в пансионате «Солнышко» -15. При этом в обоих учреждениях задействованы медперсонал и силы Росгвардии.

Те, кто приезжает в Севастополь из-за границы самостоятельно обязаны сообщить о своем прибытии, в течение трех дней пройти тест на ковид и оповестить о его результатах. Как уточнялось, пройти тестирование они могут в частном порядке. По информации Проскурнина, на сегодняшний день из 20 прибывших 15 уже подали свои данные и прошли тестирование, еще пятерых «с МВД в чувство приводим».Еще по теме: Кто и как? Правила въезда в Севастополь в режиме коронавируса

Кого тестируют

Тем временем в Севастополе продолжается кампания по ковид-тестированию. По словам вице-губернатора Александра Кулагина, в Севастополе в сутки проводится порядка тысячи тестов. Прежде всего тестируются врачи и пациенты, поступающие в медучреждения на плановую медпомощь или по экстренным вызовам, а также граждане, самостоятельно приезжающие из-за границы.

Кроме этого, в соответствии с поручением Михаила Развожаева, о необходимости тестирования оповещены гостиницы и объекты сферы услуг. Как уточнила вице-губернатор Мария Литовко, организациям были направлены контакты департамента здравоохранения, куда можно обратиться и пройти тестирование на коронавирус.

Тем не менее, отметила она, несмотря на то, что эта услуга предоставляется бесплатно, на сегодняшний день только три отеля подали списки сотрудников для тестирования.

Как уточнялось на совещании, в случае выявления в отеле или гостиницы очага коронавируса, заведение будет закрыто. Введение тестирования как раз может помочь избежать такой ситуации, и справиться локальными мероприятиями.

«В случае группового очагового заболевания будут приняты все меры и через суд предприятие будет закрыто, <заболевшие> госпитализированы, установлены контактные, поэтому лучше предусмотреть», - подтвердил Проскурнин.

При бронировании мест размещения операторам гостиниц рекомендуется напоминать приезжающим о необходимости иметь при себе результат тестирования на ковид.

Кого пускают

Также в соответствии с принятыми изменениями, на сегодняшний день приехать на оздоровительных отдых в детские лагеря и места размещения могут только дети из республики Крым, а также из арктической зоны Российской Федерации. Информировать руководство города о своем прибытии гости из Арктики обязаны за десять дней до даты прибытия, при себе иметь результаты теста на ковид. Делать повторный тест в Севастополе не придется.

«Сейчас формируется группа детей из Коми, они это все делают <…> Считается, что руководители, которые их везут, знают меры безопасности все это должно соблюдаться <в дороге>», - отметил Роман Проскурнин.

Для детей из всех остальных регионов РФ бронирование мест в оздоровительных лагерях приостановлено.

Также запрещен выезд организованных и неорганизованных групп детей из Севастополя для участия в различных мероприятиях и олимпиадах за пределы полуострова.

Напомним, режим самоизоляции был отменен в Севастополе 18 мая, с 1 июля открыт туристический сезон.

В тексте использованы материалы: Форпост

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