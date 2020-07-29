Коронавирус в Крыму
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В России назвали сроки начала производства вакцин от коронавируса
фото © vk.com/aksenovrk
Серийное производство российских вакцин от новой коронавирусной инфекции начнется осенью этого года.
Об этом сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
По словам Голиковой, наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины, разрабатываемые Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ и Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора.
Государственная регистрация и клинические исследования вакцины от Национальный центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи планируется на август этого года, запуск в промышленное производство – на сентябрь.
Клинические исследования вакцины от «Вектора», по словам вице-премьера, планируется завершить в сентябре, а произвести первую партию – в октябре 2020 года.
«Общие объемы производства вакцин сейчас оцениваются правительством РФ», – добавила Голикова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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