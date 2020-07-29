Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +19
море +25

Коронавирус в Крыму

В России назвали сроки начала производства вакцин от коронавируса

22:09 среда, 29 июля 2020
В России назвали сроки начала производства вакцин от коронавируса

фото © vk.com/aksenovrk

Серийное производство российских вакцин от новой коронавирусной инфекции начнется осенью этого года.

Об этом сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По словам Голиковой, наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины, разрабатываемые Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ и Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Государственная регистрация и клинические исследования вакцины от Национальный центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи планируется на август этого года, запуск в промышленное производство – на сентябрь.

Клинические исследования вакцины от «Вектора», по словам вице-премьера, планируется завершить в сентябре, а произвести первую партию – в октябре 2020 года.

«Общие объемы производства вакцин сейчас оцениваются правительством РФ», – добавила Голикова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе заканчиваются места в инфекционных больницах. В Севастополе заканчиваются места в больницах для инфекционных пациентов, у которых не выявлен COVID-19.

В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени. В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 30 августа.

В Севастополе сразу две смерти от коронавируса за один день. В Севастополе число людей, погибших от COVID-19, увеличилось до 8 человек - еще два человека пенсионного возраста скончались за прошедшие сутки.

Роспотребнадзор завершил первый этап исследования иммунитета к COVID-19 в Крыму. Первый этап исследования популяционного иммунитета населения к коронавирусу завершился в Крыму.

Водный кризис
Помогут соленые озера: Крым сможет выжить без воды

Помогут соленые озера: Крым сможет выжить без воды

Во всем мире и в Крыму в частности площадь засушливых территорий продолжает расти, а количество пресной воды будет уменьшаться.

Коронавирус в Крыму
Гостиницы Севастополя не спешат проверяться на коронавирус

Гостиницы Севастополя не спешат проверяться на коронавирус

В Севастополе только три организации, занимающиеся размещением отдыхающих, подали свои списки для прохождения тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Происшествия
В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку

В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку фото

Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.

Происшествия
Полицейский из Симферополя задержан по делу о взятке в три млн рублей

Полицейский из Симферополя задержан по делу о взятке в три млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции из Симферополя по подозрению в получении им взятки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации