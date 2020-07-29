В протестах в Севастополе увидели «украинский след»

В Севастополе протестуют против уничтожения больше шести тысяч деревьев, в том числе краснокнижных, при создании больницы скорой медицинской помощи «не только те люди, которые искренне заботятся о зеленых насаждениях», сообщила член Совета Федерации от заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Потому что эта земля еще в украинское время была распаевана под индивидуальное жилищное строительство. Те люди, которые должны были там строиться, они ведь должны были строиться в этой же зеленой зоне», — сказала Алтабаева в эфире телеканала «НТС».

Бывший сенатор от заксобрания Севастополя (2014-2019 годы), а сейчас — замгубернатора Севастополя Ольга Тимофеева ранее рассказала, как подыскивалась земля для больницы скорой медицинской помощи. Все началось в 2015 году, процесс был сложным, поскольку нераспроданных участков необходимой площади в городе осталось очень мало. Внимание было обращено на то, что генпланах города 1983 и 2005 годов на одном крупном участке был предусмотрен медкластер, землю пометили для строительства учреждений здравоохранения.

«Этот участок земли был по генплану 1983 года зарезервирован в районе Фиолентовского шоссе, в районе существующей психиатрической больницы и тубдиспансера. То есть участок площадью порядка 20 гектаров отводился под медицинский кластер», — рассказала Тимофеева в эфире «НТС».

При сверке с данными публичной кадастровой карты РФ было установлено, что земля выделена в частную собственность для дачного и жилищного строительства еще в 2009-2010 годы, хотя генпланом Севастополя 2005 года это не было предусмотрено. То есть в украинский период никто не планировал развивать в городе здравоохранение, сделала вывод Ольга Тимофеева. Однако в правительстве Севастополя неоднократно говорили о проводимой большой работе по изъятию незаконно розданных в украинские времена участков.

Как сообщалось, больница, которая на одной территории войдет в планируемый врио губернатора Михаилом Развожаевым медкластер, будет строиться на участке площадью больше шести гектаров. По информации эко-активистов, для больницы генподрядчик по заказу правительства города должен вырубить тысячи растущих там деревьев возрастом не меньше 50 лет.

«Нам бы хотелось, чтобы пересмотрели данный проект, учли те замечания по моментам, которые обнаружили мы, произвели инвентаризацию краснокнижных деревьев, сохранили этот лес и перенесли строительство больницы, — сказал эко-активист Николай Иванов. — Мы — за больницу. Мы за строительство больницы — это развитие города. Это необходимая часть города, но на пустыре. Их (пустырей — прим.) много, поверьте».

«Общественный интерес требует компромисса — либо мы строим медицинский городок, который очень необходим городу, либо нет», — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, отказав защищающим деревья активистам во встрече и обсуждении проблемы.

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