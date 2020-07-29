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Власть

В Крыму пообещали реконструировать дороги на Южный берег

13:51 среда, 29 июля 2020
Ялта

Несколько дорог, ведущих на Южный берег Крыма, будут реконструированы за 136 млрд рублей.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

«В новой Федеральной целевой программе 136 млрд рублей выделено на новое транспортное строительство. Сегодня с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма) подробно по каждому объекту прошлись, посмотрели срок реализации, очередность, стоимость, посмотрели какие технические задания, договорились в течение одного месяца этот вопрос доработать, составить новый вариант программы, и приступим к немедленному строительству по всем проектам», – сообщил Хуснуллин.

Глава Крыма уточнил перечень объектов, которые будут реконструированы. «В эти объекты попали дороги Перевальное – Алушта целиком, Алушта – Ялта, Белогорск – Приветное, Бахчисарай – Ялта через Ай-Петри и объезд Симферополя через Перевальное. Сейчас трассировка уточняется, решается вопрос с местными жителями, земли минобороны. Основные объекты будут достроены», – отметил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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