В Крыму пообещали реконструировать дороги на Южный берег

Несколько дорог, ведущих на Южный берег Крыма, будут реконструированы за 136 млрд рублей.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

«В новой Федеральной целевой программе 136 млрд рублей выделено на новое транспортное строительство. Сегодня с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма) подробно по каждому объекту прошлись, посмотрели срок реализации, очередность, стоимость, посмотрели какие технические задания, договорились в течение одного месяца этот вопрос доработать, составить новый вариант программы, и приступим к немедленному строительству по всем проектам», – сообщил Хуснуллин.

Глава Крыма уточнил перечень объектов, которые будут реконструированы. «В эти объекты попали дороги Перевальное – Алушта целиком, Алушта – Ялта, Белогорск – Приветное, Бахчисарай – Ялта через Ай-Петри и объезд Симферополя через Перевальное. Сейчас трассировка уточняется, решается вопрос с местными жителями, земли минобороны. Основные объекты будут достроены», – отметил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дорожники ликвидируют последствия непогоды под Симферополем. Сотрудники государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» убирают с проезжей части под Симферополем поваленные сильным ветром деревья.

Власти думают, что возобновление полетов в Турцию не отразится на сезоне в Крыму. Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на динамике туристического потока в Крым.

В Симферополе вернули троллейбусный маршрут №11. В крымской столице возобновили движение по троллейбусному маршруту №11 «Заводское — ГРЭС».

Льготники получат бесконтактные карты для проезда в крымских электричках. Южная пригородная пассажирская компания предлагает федеральным категориям льготников оформить бесконтактные пластиковые карты, сообщает пресс-служба «ЮППК».