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Происшествия

В Крыму бабушка забыла в магазине кошелек, а нашедший его севастополец теперь считается вором

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 74-летняя жительница Севастополя.

Женщина сообщила, что у нее в магазине похитили кошелек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель.

Установлено, что пенсионерка, находясь в магазине, оставила в покупательской корзине свой кошелек и ушла. Это заметил один из покупателей и похитил портмоне, в котором находились банковские карты и 5000 рублей. Потратить деньги злоумышленник не успел – полицейские задержали его и изъяли похищенное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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