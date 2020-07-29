Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +27
море +25

Происшествия

В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку

16:27 среда, 29 июля 2020
В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку

фото © jalita.com

Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.

В Севприроднадзоре сообщили, что взяли пробы воды на содержание загрязняющих веществ в селах Фронтовое и Верхнесадовое.

«По результатам лабораторных исследований будут установлены концентрации показателей веществ», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за проведения частным застройщиком строительных работ на Терновском пруду появилась угроза уничтожения водного объекта, который является источником питьевого водоснабжения села Терновка.

Бельбек — река на юго-западе Крыма. Длина реки — 63 км, площадь водосборного бассейна — 505 кв.км, уклон реки 6,0 м/км. Образуется слиянием двух рек — Биюк-Узенбаш и Манаготра, стекающих с северо-западных склонов Главной гряды Крымских гор. Впадает в Черное море в 5 км от Севастопольской бухты у поселка Любимовка.

Истоки ее находятся на Главной Крымской гряде, откуда она питается водами карстовых источников. На территории Севастополя находится 16-ти км нижний участок этой реки: от села Фронтового до села Любимовки, где она впадает в Черное море. По пути своего течения река размывает глины и несет в море множество илистых частиц, в результате чего мутный речной поток хорошо заметен в морской воде даже на большом расстоянии от устья.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Никитском ботсаду расцвели десятки сортов кувшинок. В водоеме Никитского ботанического сада (Ялта) одновременно расцвели 27 сортов кувшинок, сообщает пресс-служба ботсада.

В Крыму захотели установить чипы на всех енотов. Специалисты ветеринарного центра в Феодосии прочипировали енотов, живущих зоопарке Коктебеля, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.

Для стройплощадки больницы в Севастополе вырубят больше 6000 деревьев. Уничтожение зеленых насаждений нужно для возведения в районе Фиолентовского шоссе больницы скорой медицинской помощи.

Ученые узнали почему комары так агрессивно кусают людей. Ученые выяснили, почему некоторые виды комаров особенно сильно кусают людей. Оказалось виноваты глобальное потепление и рост городов.

Происшествия
В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку

В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку фото

Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.

Происшествия
Полицейский из Симферополя задержан по делу о взятке в три млн рублей

Полицейский из Симферополя задержан по делу о взятке в три млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции из Симферополя по подозрению в получении им взятки.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени

В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени

В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 30 августа.

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса

Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса

За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации