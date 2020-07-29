В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку

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Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.

В Севприроднадзоре сообщили, что взяли пробы воды на содержание загрязняющих веществ в селах Фронтовое и Верхнесадовое.

«По результатам лабораторных исследований будут установлены концентрации показателей веществ», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за проведения частным застройщиком строительных работ на Терновском пруду появилась угроза уничтожения водного объекта, который является источником питьевого водоснабжения села Терновка.

Бельбек — река на юго-западе Крыма. Длина реки — 63 км, площадь водосборного бассейна — 505 кв.км, уклон реки 6,0 м/км. Образуется слиянием двух рек — Биюк-Узенбаш и Манаготра, стекающих с северо-западных склонов Главной гряды Крымских гор. Впадает в Черное море в 5 км от Севастопольской бухты у поселка Любимовка.

Истоки ее находятся на Главной Крымской гряде, откуда она питается водами карстовых источников. На территории Севастополя находится 16-ти км нижний участок этой реки: от села Фронтового до села Любимовки, где она впадает в Черное море. По пути своего течения река размывает глины и несет в море множество илистых частиц, в результате чего мутный речной поток хорошо заметен в морской воде даже на большом расстоянии от устья.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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