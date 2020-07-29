В Феодосии выпивший турист ограбил пьяного местного, спавшего на лавочке

В Феодосии полицейские задержали иностранца-гастролера, который совершил грабеж у местного жителя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть феодосийской полиции поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что неизвестный мужчина в сквере открыто похитил у него золотую цепочку, наручные часы и деньги. Общая сумма похищенного составила 20 300 рублей.Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Феодосии был установлен и задержан ранее не судимый 31-летний гражданин одного из соседних государств, который проживает в Краснодаре, а в Феодосию приехал на отдых.

Правоохранителями было установлено, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в сквере вблизи одного из кафе города увидел на скамейке спящего ранее незнакомого мужчину. Злоумышленник подошел к нему и, воспользовавшись тем, что потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения, открыто похитил его имущество. Сначала он сорвал с него цепочку, потом осторожно снял часы, после этого извлек из кармана денежные средства. Во время всех этих нехитрых манипуляций сидевший на лавочке мужчина проснулся, однако догнать своего обидчика не смог.

Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению. В настоящее время, после вмешательства полицейских, ущерб потерпевшему полностью возмещен.

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса РФ (грабеж – открытое хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения – арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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