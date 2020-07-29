Происшествия
В ДТП под Евпаторией погиб ребенок
На трассе Раздольное-Евпатория в ДТП погибла 12-летняя девочка.
Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Так водитель автомобиля DAEWOO NEXIA не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении мопеда во избежание столкновения принял правее на правую обочину, допустил занос а/м с последующим выездом за пределы проезжей части влево.
53-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 12-летняя пассажирка погибла. Планируется проведение проверки по факту ДТП в МО МВД России «Сакский».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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