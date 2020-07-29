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Происшествия

В ДТП под Евпаторией погиб ребенок

На трассе Раздольное-Евпатория в ДТП погибла 12-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Так водитель автомобиля DAEWOO NEXIA не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении мопеда во избежание столкновения принял правее на правую обочину, допустил занос а/м с последующим выездом за пределы проезжей части влево.

53-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 12-летняя пассажирка погибла. Планируется проведение проверки по факту ДТП в МО МВД России «Сакский».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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