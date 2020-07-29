В Черном море опрокинулся катер с десятью пассажирами

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В акватории Черного моря возле Анапы опрокинулся прогулочный катер, в котором находилось десять туристов.

Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следствие установило, что катер «Касатка-1» вышел в море, взяв на борт десять пассажиров, среди которых было четыре ребенка. На расстоянии от берега в 500 метров капитан катера совершил резкий маневр, из-за чего после удара об волну плавсредство перевернулось, и все оказались в воде.

Никто из пассажиров не пострадал.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкции данной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки сотрудники МЧС спасли на воде восемь человек: недалеко от арок Крымского моста заглох катер «Тритон 540». Спасатели помогли запустить двигатель, и плавсредство своим ходом вернулось к берегу. Кроме того, в километре от суши в районе Алупки застряла группа из шести каякеров. Их отбуксировали к берегу с помощью гидроцикла.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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