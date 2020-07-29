Происшествия
В Алупке спасли шестерых каякеров
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 события, спасено 8 человек.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
По информации ГУ МЧС России по РК за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 оперативных события, спасено 8 человек.
Так, 28.07.2020 в 19:20 в районе пляжа г. Алупка (ГО Ялта) в 500 м от берега 6 человек на каяках не могут самостоятельно выбраться на берег. Выезжали: 2 гидроцикла с пляжа санатория «Морской прибой». Каяки доставлены к берегу, пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.
Также 28.07.2020 в 10:30 в 500 м от арок Крымского моста (ГО Керчь) не запускается двигатель катера ТРИТОН 540, на борту 2 человека, необходима помощь. Выезжали СМО ГУ МЧС катер КС-951 «Дмитрий Михайлик», л/с-3 чел. Оказана помощь в запуске двигателя катера. Катер своим ходом прибыл в район стоянки на причал г. Керчь, п. Аршинцево. Без пострадавших.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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