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Власть

Украина грозит России военными учениями «в неожиданных местах»

22:58 среда, 29 июля 2020
Украина грозит России военными учениями «в неожиданных местах»

фото © Новости Крыма

В Украине заявили, что готовы провести свои военные учения параллельно с российскими «Кавказ – 2020».

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

По его словам, маневры могут быть организованы уже в сентябре текущего года.

«Могут быть и учения параллельно с «Кавказ-2020», причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения — давайте увидим», - сказал Данилов.

При этом он заявил, что границы Херсонской и Николаевской областей «закрыты» плотно и в случае противостояния с Россией Украина может рассчитывать «на помощь стран-партнеров».

Как ранее сообщалось, глава Министерства обороны Украины Андрей Таран заявил, что пока не видит признаков готовящегося «вторжения» российских войск в южные регионы Украины с территории Крыма. Кроме того, он упомянул, что в сентябре на территории Украины будут проводиться со странами НАТО учения «Совместные усилия – 2020».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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