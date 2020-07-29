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Коронавирус в Крыму

Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса

09:58 среда, 29 июля 2020
Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса

фото © Новости Крыма

За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1163 случая новой коронавирусной инфекции. 71 из них - завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 852 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 132 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2874 человека.

Выздоровевших за весь период – 861 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский врач, который получил удар ножом от пациента, находится в тяжелом состоянии. Врач, которого 26 июля ударил ножом в шею пациент, находится в тяжелом состоянии.

В Крыму связали рост заражения коронавирусом с туристами. Турпоток стал одной из причин увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Севастополь снова привезли «заразу»: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.

Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму. В Республике Крым скончался пациент, у которого была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса

Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса

За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

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