Коронавирус в Крыму
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Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса
фото © Новости Крыма
За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здоровых лиц.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1163 случая новой коронавирусной инфекции. 71 из них - завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 852 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 132 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2874 человека.
Выздоровевших за весь период – 861 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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