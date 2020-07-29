Спецкомиссия будет контролировать расходы крымских депутатов

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Порядок контроля за расходами местных депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей пропишут в законодательстве Республики Крым.

Соответствующие поправки к закону «О статусе депутата Государственного Совета РК» находятся на рассмотрении комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте крымского парламента, специальная комиссия будет проверять достоверность сведений о доходах, расходах и имуществе депутатов и членов их семей. В частности, определять соответствие их расходов «по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу».

Как пояснил председатель профильного парламентского комитета – первый вице-спикер Ефим Фикс, фактически такая комиссия из числа самих депутатов уже существует.

«Мы просто приводим в соответствие с федеральным законодательством некоторые нормы, – уточнил он. – Она сформирована, эта комиссия работает».

Ранее депутаты крымского парламента опубликовали на сайте Госсовета РК свои декларации о доходах за прошлый год. В частности, доход спикера парламента Крыма Владимира Константинова за год вырос в 3,1 раза и составил 22,06 млн рублей. Кроме того, он заменил свой внедорожник Range Rover на новый BMW X7 M50d.

Самым состоятельным депутатом Госсовета Крыма осталась индивидуальный предприниматель, директор ООО «Крымтурсервис 2004» Светлана Шабельникова – 137 млн рублей (94 млн рублей в предыдущий год). В ее собственности 16 земельных участков, дом, 10 квартир, 12 нежилых помещений и 13 нежилых зданий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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