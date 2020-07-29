Ситуация критична: ученый рассказал о тревожных симптомах Черного моря

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Ухудшение состояние береговой полосы и истощение рыбных ресурсов – две основные проблемы Черного моря на сегодняшний день.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ Николай Шадрин на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Сегодня, по словам кандидата биологических наук, в Крыму очень сильно страдает береговая полоса и прилегающие к ней участки.

«Это очень большая проблема. Я много езжу по Крыму и, к сожалению, вижу, что очень часто делается все, чтобы только ускорить деградацию береговой полосы – и все это под маркой улучшения условий туристам или еще чего-то, - пояснил Николай Шадрин. – И абсолютно не используются те рекомендации и законы, которые работают во всем мире. Есть такая концепция – Комплексное управление прибрежными зонами. Мы пытались в институте одно время это развивать, но из этого ничего не вышло».

При этом на крымском побережье некоторые места уже превратились в определенные «болевые точки» – как правило, речь идет о местах базирования крупных портов и о бухтах, где располагаются объекты промышленности.

«В некоторых регионах ситуация критична: например, в той же Севастопольской бухте, в некоторых бухтах в районе Керчи, - перечислил ученый. – И очень тяжелая ситуация с Каркинитским заливом, потому что там часто происходят утечки из накопителя, и это сопровождается массовой гибелью рыбы. Хоть там и говорят, что этого не происходит, я в это мало верю, потому что состояние залива очень тяжелое».

Другая проблема – постепенное сокращение популяции многих ценных видов рыбы, обитающей в Черном море.

«Есть перелов, причем он касается не кильки, а более крупных и ценных пород рыбы. И уловы у нас с определенного года начали падать. Вот, например, это привело к тому, что в одно время ввели запрет на добычу калкана. За 10 лет популяция немного восстановилась – и снова разрешили добычу. И снова популяция сократилась практически до нуля. А особенно когда активно стихийное рыболовство, трудно надеяться, что ситуация будет улучшена», - пояснил ученый ИнБЮМ.

Вместе с тем сокращение популяции рыбы напрямую связано с существованием и морских млекопитающих – например, дельфинов, для которых это значит сокращение кормовой базы.

«Дельфины едят рыбу, причем больше крупную рыбу. Становится меньше рыбы – будет меньше дельфинов», - заключил Шадрин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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