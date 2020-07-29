Коронавирус в Крыму
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Роспотребнадзор завершил первый этап исследования иммунитета к COVID-19 в Крыму
Первый этап исследования популяционного иммунитета населения к коронавирусу завершился в Крыму.
Как сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, второй этап будет проведен в сентябре.
«Исследования популяционного иммунитета на новую коронавирусную инфекцию организованы и проводятся Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека. Они подразумевают два этапа проведения. Первый этап был реализован в июне-июле. Следующий этап пройдет в сентябре», – сказала Пеньковская.
Она уточнила, что сами участники исследования знают свои результаты. В целом результат исследования по Крыму будет известен после проведения второго этапа и обобщения всех данных.
Как сообщалось ранее, к исследованию допускались все граждане, за исключением лиц, которые проходят стационарное или амбулаторное лечение от инфекций. Для участия в тестировании требовалось заполнить анкету на сайте ФГКУЗ «ПЧС РК» Роспотребнадзора.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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