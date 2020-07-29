Происшествия
Родители погибшего в выгребной яме мальчика из Крыма могут понести наказание
Следственный комитет по Крыму сейчас выясняет, кто понесет ответственность за смерть трехлетнего малыша из Строгановки, что под Симферополем, пишет «КП-Крым».
Отвечать за смерть ребенка, возможно, придется его семье, рассказал старший помощник руководителя Следкома по Крыму Константин Башков.
По его словам, родителей могут привлечь к админответственности с наложением штрафа в размере 500 рублей.
«Когда вследствие халатных действий наступила смерть ребенка, может быть рассмотрен вопрос о привлечении таких лиц к уголовной ответственности по статье 109 «причинение смерти по неосторожности», – объяснил Башков.
Тело трехлетнего мальчика было обнаружено возле дома – в выгребной яме. Глубина ямы составляла 2 метра, и ребенка удалось найти не сразу.
Судмедэкспертиза установила причину смерти – утопление. Время смерти мальчика совпадает со временем его исчезновения.
Напомним, 24 июля около 4 часов дня мальчик, проживающий с семьей в селе Строгановка, без вести пропал во время прогулки. Его поисками почти трое суток занимались около 1500 человек.
В тексте использованы материалы: Форпост
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