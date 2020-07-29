Происшествия
Появилось видео как бензовоз в Крыму встал на дыбы
На кольце возле мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе произошло ДТП с участием бензовоза.
Очевидец опубликовал видео с автомобильного видеорегистратора в соцсети.
На видео видно, что у грозовой машины при повороте резко поднялась вверх одна из цистерн.
Причина происшествия вызвала бурное обсуждение в комментариях:
— Мне кажется, что у прицепа тормоза на передней оси заблокировались. Если они также как у КамАЗа расклиниваются при нагнетании давления и заклинивается при сбросе, то такое могло произойти из-за обрыва тормозного шланга, — предположил пользователь в соцсети.
Другой автолюбитель парировал и объяснил, что «при обрыве тормозного шланга тормоза срабатывают плавно, а тут резко. Скорее всего, весь груз был на передней оси, поэтому и перевесило».
Севастополец отметил, что его в данной ситуации интересует совсем другой вопрос:— Одно непонятно. Машина для перевозки легко воспламеняемых веществ в неисправном состоянии колесит по городу, — написал он.
Не обошлось и без юморных комментариев: «Я не бензовоз, я скорпион».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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