Появилось видео как бензовоз в Крыму встал на дыбы

На кольце возле мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе произошло ДТП с участием бензовоза.

Очевидец опубликовал видео с автомобильного видеорегистратора в соцсети.

На видео видно, что у грозовой машины при повороте резко поднялась вверх одна из цистерн.

Причина происшествия вызвала бурное обсуждение в комментариях:

— Мне кажется, что у прицепа тормоза на передней оси заблокировались. Если они также как у КамАЗа расклиниваются при нагнетании давления и заклинивается при сбросе, то такое могло произойти из-за обрыва тормозного шланга, — предположил пользователь в соцсети.

Другой автолюбитель парировал и объяснил, что «при обрыве тормозного шланга тормоза срабатывают плавно, а тут резко. Скорее всего, весь груз был на передней оси, поэтому и перевесило».

Севастополец отметил, что его в данной ситуации интересует совсем другой вопрос:— Одно непонятно. Машина для перевозки легко воспламеняемых веществ в неисправном состоянии колесит по городу, — написал он.

Не обошлось и без юморных комментариев: «Я не бензовоз, я скорпион».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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