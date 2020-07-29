Появились фотографии Матросского бульвара в Севастополе после реконструкции

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Благоустроенное общественное пространство откроют для посетителей 1 августа.

Директор московской компании «СЕНАБ Проект», которая проектировала реконструкцию Матросского бульвара в Севастополя, Дмитрий Прокофьев опубликовал снимки общественного пространства после приведения его в порядок. Запланировано, что бульвар, который благоустраивался за счет семьи бывшего народного мэра Алексея Чалого, откроется для жителей и гостей города 1 августа.

В результате работ был создан классический генеральный план бульвара, позволивший разместить на нем все утраченные и воссозданные по фотографиям объекты, рассказал Прокофьев на своей странице в Facebook. Также бульвар получил современное освещение, обеспечение wi-fi, электророзетки, динамики озвучивания, видеонаблюдение, автоматический капиллярный полив, добавил руководитель предприятия-проектировщика.

«Летний кинотеатр стал многофункциональным пространством, позволяющим демонстрировать современные кинофильмы, проводить концерты и лекции. Беседка в мавританском стиле стала винным баром «Меркурий». На бульваре появилась детская площадка. Ширина бульвара увеличилась почти в два раза, что позволило высадить около двух тысяч разнообразных кустов и деревьев», — отметил Дмитрий Прокофьев.

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