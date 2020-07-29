Водный кризис
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Помогут соленые озера: Крым сможет выжить без воды
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Во всем мире и в Крыму в частности площадь засушливых территорий продолжает расти, а количество пресной воды будет уменьшаться.
При этом около 85% пресной воды уходит на развитие сельского хозяйства и пресноводных аквакультур. Такое расточительство рано или поздно заведет в тупик, считает ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ Николай Шадрин.
«Если еще лет 20 назад аридные зоны, то есть засушливые, составляли 30% территорий суши Земли, то сейчас уже 40%. По прогнозам, площадь засушливых территорий растет и будет расти. И совершенно понятно, что воды становится меньше и продолжать тренд развития поливного земледелия – это тупик», - пояснил ученый на онлайн-конференции международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» в Симферополе.По мнению эксперта, Крыму в первую очередь необходимо менять структуру сельского хозяйства, используя ценный ресурс – соленые озера.
«Есть культуры, нетрадиционные для Крыма, которые можно поливать морской водой. Они тоже приносят хорошую прибыль. Один из примеров – морская спаржа. У нас ее практически не употребляют, хотя ее в диком состоянии очень много. Но это очень дорогой, ценный продукт во многих странах Азии и Европы. И таких культур много. То есть, переориентировав сельское хозяйство на новый путь развития, мы сможем тратить меньше воды, получая столько же, а может и больше (выгоды – ред.), потому что уникальные культуры ценятся дороже», - отметил Шадрин.
То же самое касается и развития отрасли аквакультуры: по мнению биолога, можно успешно перейти с развития пресноводных видов рыбы на те, которые можно выращивать в соленой воде.
«Один наш молодой сотрудник сделал мировой обзор и показал, что около 50-70 видов ценных рыб можно выращивать в соленой и даже гиперсоленой воде. Значительно больше возможностей использования других биологических ресурсов – это цисты артемий (яйца рачков, обитающих в соленых озерах - ред.), которые ценятся буквально на вес золота, потому что без них невозможно растить ни креветку, ни рыбу. Из цист артемии выходят маленькие личинки, которыми могут питаться личинки рыб и креветок – а чтобы они нормально развивались и у них был хороший иммунитет, они должны есть живую пищу. В этом аспекте у нас огромные возможности», - уверен Николай Шадрин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Помогут соленые озера: Крым сможет выжить без воды
Во всем мире и в Крыму в частности площадь засушливых территорий продолжает расти, а количество пресной воды будет уменьшаться.
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