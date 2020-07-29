Полиция вручила новое предостережение крымскому активисту Акимову

Полиция в Крыму вручила атаману общественной организации «Крымское казачество» Сергею Акимову новое предостережение о «недопустимости совершения правонарушений или антиобщественного поведения».

«Вчера получил очередное предостережение, ранее я подавал уведомление на проведения пикета на 1 июля, цель пикета – «Прекратить политические и уголовные преследования Николая Платошкина (российский политик, лидер движения «За новый социализм», руководитель политической партии «Альтернатива для России (Партия социалистического выбора)»). Платошкин находиться под домашним арестом. Также на этом пикете должна была пройти поддержка всех крымских политзаключенных», – сообщил Акимов.

В МВД России по Крыму пока публично не комментировали информацию.

23 июля Акимов сообщил, что российские силовики провели у него обыски по четырем адресам. Он пояснил, что обыски проходят по делу о хищении имущества у «Крымского казачьего кадетского корпуса».

В ноябре прошло года силовики также проводили обыск в доме Сергея Акимова по этому же делу. Он сообщил, что тогда у него изъяли бумаги, литературу и носители информации. Акимов заявили, что связывает обыски с «политическим давлением на него».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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