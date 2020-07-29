Полицейский из Симферополя задержан по делу о взятке в три млн рублей

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции из Симферополя по подозрению в получении им взятки.

Об этом сообщили в главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю.

«Возбуждены уголовные дела в отношении оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по Симферополю по факту совершения им преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении 39-летнего жителя Симферополя по факту совершения им преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по материалам управления ФСБ по Крыму и Севастополю. «Установлено, что оперуполномоченный намеревался получить от предпринимателя через своего знакомого, привлеченного им в качестве посредника, взятку в размере 3 млн рублей за непроведение в отношении него дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела», – добавили в СК.

Вечером 14 июля предприниматель, выполняя незаконные требования злоумышленников, передал посреднику 3 млн рублей в качестве взятки. После получения денег, сотрудник полиции и посредник были задержаны с поличным. Деньги были изъяты.

«Незамедлительно по местам жительства подозреваемых лиц проведены обыски, последним предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере», – добавили в СК.

В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. «Сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции и будет привлечен к установленной законом ответственности. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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