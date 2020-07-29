Происшествия
Отдыхающие застряли на катере у Крымского моста
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В Крыму за сутки было спасено восемь человек, которые стали участниками происшествий на воде у Крымского моста и у берегов Алупки.
Об этом сообщает МЧС Крыма.
Так, в районе пляжа Алупки в 500 м от берега шесть человек на каяках не могли самостоятельно выбраться на берег. Выезжали два гидроцикла с пляжа санатория «Морской прибой». Каяки доставлены к берегу, пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.
Также 28 июля в 500 метрах от арок Крымского моста не запускался двигатель катера ТРИТОН 540, на борту были два человека. Спасатели оказали помощь в запуске двигателя катера. Катер своим ходом прибыл в район стоянки на причал в Керчи. Без пострадавших.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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