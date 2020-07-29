Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +27
море +25

Происшествия

Отдыхающие застряли на катере у Крымского моста

16:36 среда, 29 июля 2020
Керчь
Отдыхающие застряли на катере у Крымского моста

фото © ria.ru

В Крыму за сутки было спасено восемь человек, которые стали участниками происшествий на воде у Крымского моста и у берегов Алупки.

Об этом сообщает МЧС Крыма.

Так, в районе пляжа Алупки в 500 м от берега шесть человек на каяках не могли самостоятельно выбраться на берег. Выезжали два гидроцикла с пляжа санатория «Морской прибой». Каяки доставлены к берегу, пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

Также 28 июля в 500 метрах от арок Крымского моста не запускался двигатель катера ТРИТОН 540, на борту были два человека. Спасатели оказали помощь в запуске двигателя катера. Катер своим ходом прибыл в район стоянки на причал в Керчи. Без пострадавших.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ДТП под Евпаторией погиб ребенок. На трассе Раздольное-Евпатория в ДТП погибла 12-летняя девочка.

Под Севастополем опрокинулась цистерна бензовоза. На месте опасного дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС.

Сильный ветер повредил кровли 26 домов под Симферополем. Штормовой ветер сорвал две кровли и повредил их на 24 домах в селе Пионерское Симферопольского района.

В одном из известных крымских отелей напали на туристку из Москвы. Жительница Москвы утверждает, что на нее напали в одном из известных крымских отелей. Свою историю она рассказала в прямом эфире телеканала «Дождь».

Происшествия
В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку

В крымской реке неожиданно изменился цвет воды, взяты пробы на проверку фото

Власти Севастополя обследовали участок реки Бельбек от села Фронтовое до устьевой части, в результате чего выяснилось, что цвет воды изменился и она стала мутной.

Происшествия
Полицейский из Симферополя задержан по делу о взятке в три млн рублей

Полицейский из Симферополя задержан по делу о взятке в три млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции из Симферополя по подозрению в получении им взятки.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени

В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени

В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 30 августа.

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса

Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса

За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации