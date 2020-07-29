Над Крымом хотят запустить 25-метровый украинский флаг

фото © Новости Крыма

Активисты планируют ко Дню флага Украины запустить 25-метровый украинский флаг над территорией Крыма.

Как сообщила общественная активистка Наталья Лютикова, для этой цели необходимо собрать 15 тысяч гривен.

«Друзья, особенно мои земляки, прошу присоединиться к этой инициативе, давайте снова почувствуем свое единство и покажем всему миру, что Крым – это Украина!» – написала активистка.

В 2004 году президент Леонид Кучма своим указом учредил День государственного флага Украины, который ежегодно отмечается 23 августа. В 2009 году президент Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, утвердив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мужчина выгулял курицу на плече в Симферополе. В крымской столице в районе госучреждения «Крымгазсети» водитель, стоящий в пробке, наблюдал необычную прогулку: мимо прошел мужчина с курицей на плече.

Какой сегодня праздник 29 июля. Сегодня, 29 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Названы самые популярные среди жителей России пароли. Чаще всего люди используют простейшие последовательные комбинации цифр или букв.

Какой сегодня праздник 28 июля. Сегодня, 28 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.