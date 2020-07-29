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Общество

Над Крымом хотят запустить 25-метровый украинский флаг

18:36 среда, 29 июля 2020
Над Крымом хотят запустить 25-метровый украинский флаг

фото © Новости Крыма

Активисты планируют ко Дню флага Украины запустить 25-метровый украинский флаг над территорией Крыма.

Как сообщила общественная активистка Наталья Лютикова, для этой цели необходимо собрать 15 тысяч гривен.

«Друзья, особенно мои земляки, прошу присоединиться к этой инициативе, давайте снова почувствуем свое единство и покажем всему миру, что Крым – это Украина!» – написала активистка.

В 2004 году президент Леонид Кучма своим указом учредил День государственного флага Украины, который ежегодно отмечается 23 августа. В 2009 году президент Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, утвердив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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