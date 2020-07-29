Общество
Над Крымом хотят запустить 25-метровый украинский флаг
фото © Новости Крыма
Активисты планируют ко Дню флага Украины запустить 25-метровый украинский флаг над территорией Крыма.
Как сообщила общественная активистка Наталья Лютикова, для этой цели необходимо собрать 15 тысяч гривен.
«Друзья, особенно мои земляки, прошу присоединиться к этой инициативе, давайте снова почувствуем свое единство и покажем всему миру, что Крым – это Украина!» – написала активистка.
В 2004 году президент Леонид Кучма своим указом учредил День государственного флага Украины, который ежегодно отмечается 23 августа. В 2009 году президент Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, утвердив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мужчина выгулял курицу на плече в Симферополе. В крымской столице в районе госучреждения «Крымгазсети» водитель, стоящий в пробке, наблюдал необычную прогулку: мимо прошел мужчина с курицей на плече.
Какой сегодня праздник 29 июля. Сегодня, 29 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Названы самые популярные среди жителей России пароли. Чаще всего люди используют простейшие последовательные комбинации цифр или букв.
Какой сегодня праздник 28 июля. Сегодня, 28 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Помогут соленые озера: Крым сможет выжить без воды
Во всем мире и в Крыму в частности площадь засушливых территорий продолжает расти, а количество пресной воды будет уменьшаться.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В Черном море опрокинулся катер с десятью пассажирами
В акватории Черного моря возле Анапы опрокинулся прогулочный катер, в котором находилось десять туристов.
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым
Трехлетнего Мусу Сулейманова, который пропал двое суток назад в селе Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым.
26 июля
Эпидемия в исполкоме: уже более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом
24 часа назад
За кресло губернатора Севастополя поборются шесть кандидатов: список
В Севастополе завершили регистрацию кандидатов в губернаторы города. Из восьми желавших принять участие в предвыборной гонке зарегистрированы шесть человек.