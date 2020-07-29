На крымских пляжах нашли еще много разных нарушений

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Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.

Сотрудники министерства обследовали 17 пляжей в пгт. Коктебеле и 7 в пгт. Орджоникидзе.

По итогам проверки, на всех пляжных территориях дежурят матросы-спасатели, установлены информационные щиты установленного образца, размещены Памятки по посещению пляжей в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.

В технической зоне официально утвержденного пункта проката маломерных судов «С-4», расположенном в районе Коктебельского дельфинария, размещены теневые навесы и производится прокат шезлонгов, что является недопустимым. По данному факту в администрацию города Феодосии направлено официальное требование об устранении данного нарушения, влекущего угрозу жизни и здоровью граждан, а также оперативно доведена информация до администрации непосредственно в ходе выезда.

Также администрации города Феодосии поручено произвести санитарную уборку пляжных территорий, не имеющих закрепленных пользователей, до конца текущей недели.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Черноморском районе, Евпатории, Саках, Судаке, Новом Свете, Алуште и Ялте.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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