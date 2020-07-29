Курортный сезон
Развитие сюжета: Может ли Крым предложить отдых дешевле турецкого ● Власти думают, что возобновление полетов в Турцию не отразится на сезоне в Крыму ● Сезон провальным не будет: эксперты оценили перспективы Крыма-2020 ● Турсезон по-евпаторийски: море за забором и неприятные сюрпризы ● В Крыму подорожали услуги пятизвездочных отелей
На крымских пляжах нашли еще много разных нарушений
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Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.
Сотрудники министерства обследовали 17 пляжей в пгт. Коктебеле и 7 в пгт. Орджоникидзе.
По итогам проверки, на всех пляжных территориях дежурят матросы-спасатели, установлены информационные щиты установленного образца, размещены Памятки по посещению пляжей в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.
В технической зоне официально утвержденного пункта проката маломерных судов «С-4», расположенном в районе Коктебельского дельфинария, размещены теневые навесы и производится прокат шезлонгов, что является недопустимым. По данному факту в администрацию города Феодосии направлено официальное требование об устранении данного нарушения, влекущего угрозу жизни и здоровью граждан, а также оперативно доведена информация до администрации непосредственно в ходе выезда.
Также администрации города Феодосии поручено произвести санитарную уборку пляжных территорий, не имеющих закрепленных пользователей, до конца текущей недели.
Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Черноморском районе, Евпатории, Саках, Судаке, Новом Свете, Алуште и Ялте.
Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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