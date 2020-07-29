Власть
На государственном винзаводе Севастополя поменяли руководителя
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Исполнительная власть Севастополя, которую возглавляет врио губернатора Михаил Развожаев, сменила верхушку ГУП «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод».
Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ РФ.
Как узнали «Примечания», исполняющим обязанности директора ГУПа 22 июля этого года официально стал Алексей Глухов — вместо ранее руководившего госпредприятием Александра Жежеля. Он занимал должность директора «Севастопольского винодельческого завода» с октября 2015 года и был назначен на нее при губернаторе Сергее Меняйло. Глухов ранее был замдиректора по экономике и финансам «Севастопольского винодельческого завода».
По информации, размещенной на сайте ГУПа, фактическая среднесписочная численность работников «Севастопольского винодельческого завода» — 242 человека; предприятию принадлежат объекты недвижимости (здания, сооружения, водохранилища, водоемы и так далее) площадью в десятки тысяч квадратных метров, земельные участки общей площадью 20 544 763 квадратных метра, техника, промышленное оборудование. У госпредприятия есть дочерняя структура — ООО «СВЗ-Агро». По итогу работы в 2018 году, ГУП показал чистый убыток в размере 8,8 миллиона рублей, в 2017 году — прибыль в размере 8,75 миллиона рублей, в 2016 году — прибыл в размере 27,98 миллиона рублей, в 2015 году — прибыл в размере 9,77 миллиона рублей, согласно данным системы «За честный бизнес».
Напомним, ГУП «Агропромышленное предприятие «Севастопольский винзавод» в 2018 году планировали передать крымской «Массандре», которая в 2020 году пала жертвой приватизационных процедур команды Сергея Аксенова. Запрос об исключении «Севастопольского винодельческого завода» из прогнозного плана приватизации пришел из управделами президента РФ, ранее контролировавшего «Массандру», в адрес губернатора Дмитрия Овсянникова. Однако депутаты заксобрания Севастополя смогли отбить завод у крымского концерна.
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