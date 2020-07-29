Мужчина выгулял курицу на плече в Симферополе

В крымской столице в районе госучреждения «Крымгазсети» водитель, стоящий в пробке, наблюдал необычную прогулку: мимо прошел мужчина с курицей на плече.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсети.

— Позитивный парень. Повеселил народ, пока стояли в пробке на «горгазе», — написал автор видео.

В комментариях крымчане окрестили мужчину «хиппи», «пиратом» и «Нео».

У некоторых пользователей социальной сети возникли и сомнения на счет адекватности ситуации:

— А это точно был осознанный позитив, а не психические отклонения? Какая-то нетипичная походка,- написал крымчанин и посоветовал не убирать далеко газовый баллончик.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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