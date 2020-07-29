Может ли Крым предложить отдых дешевле турецкого

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В начале августа цены на отдых в Крыму, Анапе и Сочи пошли на спад. Сравнивая минимальные цены на туры в России, Турции и Танзании, аналитическая служба Ассоциации туристических операторов (АТОР) пришла к выводу, что отечественные курорты предлагают более доступные путевки.

«Минимальные цены турпакетов на российский Юг с заездом 1-7 августа по сравнению с концом июля не поднялись, а на ряде курортов и снизились. Сейчас минимальные цены недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 24,5 – 31,5 тыс. р. на двоих с авиаперелетом (для вылетов в конце июля – 28,1 – 31,9 тыс. р. на двоих)», - говорится в исследовании АТОР.

Аналитики подсчитали, что по сравнению с прошлым летом черноморские курорты все еще предлагают более выгодные путевки – минимальные цены туров ниже на 30%.

Вместе с тем, туроператоры не смогли предложить более дешевых туров в турецкий Стамбул, чем за 57 тыс. рублей, а в Танзанию – 156,5 тыс. рублей за двоих. Для отдыха в Крыму двое потратят минимум 24,6 тыс. рублей. Стоит отметить, что самая дешевая путевка с перелетом в Крым представляет собой поездку на мыс Тарханкут с размещением в однозвездочном отеле без питания, в то время как в Турции и Занзибаре отдыхающих разместят в отеле с тремя звездами и завтраками.

Также в АТОР опубликовали средние цены реально продаваемых турпакетов с 1 по 7 августа. Так, россиянам обходится недельное размещение в трехзвездочном отеле Сочи и перелет в 52 тыс. рублей на двоих за неделю. Отдых в отеле с четырьмя звездами в Геленджике составляет около 76 тыс. рублей, а в Крыму перелет и проживание в пятизвездочном отеле в среднем стоит 85 тыс. рублей.

«Отметим, что средние цены приобретаемых сейчас турпакетов в Турцию находятся в районе 110 тыс. р. за отель 5* со «все включено» (неделя отдыха на двоих с авиаперелетом). Реальных продаж туров в Танзанию российские турагентства пока не фиксируют», - подытожили в ассоциации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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