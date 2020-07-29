Крымчанин, ранее поджегший дом возлюбленной, по-пьяни избил пенсионера

Сотрудниками полиции в Симферополе задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции города Симферополя поступило сообщение от врача одной из больниц города о том, что в медучреждение доставлен 70-летний местный житель с диагнозом – разрыв селезенки, тупая травма живота, сотрясение головного мозга.

Сотрудниками отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю установлена личность злоумышленника и по подозрению в совершении преступления задержан 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Примечательно, что буквально в начале июня 2020 года в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за совершение умышленного поджога дома возлюбленной.

Привлечение к уголовной ответственности за это преступление не заставило мужчину одуматься и сделать выводы. Он, употребив спиртные напитки, вступил в конфликт с 70-летним пенсионером, угрожая ему физической расправой и убийством. После словесной перепалки злоумышленник от слов перешел к делу и избил последнего, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Отделом полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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