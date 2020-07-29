Общество
Какой сегодня праздник 29 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 29 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день тигра (International Tiger Day)
Фото pixabay.com
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day), который был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.
К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз, и сегодня эти животные находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать природоохранные сообщества всего мира.
День рождения NASA
НАСА, Национальное Управление по Аэронавтике и Исследованию Космического Пространства (английский National Aeronautics and Space Administration, сокращено NASA) - правительственная организация, реализующая космическую политику администрации США в области гражданского космоса, а также осуществляющая программы двойного назначения в аэрокосмической области и отвечающая за создание перспективных технологий.
Организована в июле 1958 года, штаб-квартира в Вашингтоне. НАСА координировала работу промышленности США в ходе т. н. космической гонки (за первенство в освоении космоса) между СССР и США в 1950-1980-х годах.
Афиногенов день (Финогеев день)
Народный праздник «Финогеев день» отмечается 29 июля (по старому стилю - 16 июля). В этот день церковь вспоминает священномученика Афиногена и его десять учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии. Другие названия праздника: «Финоген», «Волотки на бородки», «Зажинки». В этот день лето перешагивает зной и поворачивает к осени.
Также сегодня, 29 июля, отмечают такие праздники:
- День Сил специальных операций Украины
- День спиртоносного дерева
- День поворачивания налево
- День куриных крылышек (National Chicken Wing Day) в США
- День помады (National Lipstick Day) в США
- День лазаньи (National Lasagna Day) в США
- День тайского языка в Таиланде
- День прославления святого Олафа в Норвегии
- День Конституции Молдовы
- День территории на Островах Уоллис и Футуна
- День национального гимна Румынии
- День «Мохун Баган» в Индии
- Оулавсека (День Святого Олафа) на Фарерских островах
Сегодня именины празднуют: Павел, Антиох, Фауст, Валентина, Хиония, Юлия, Алевтина, Афиноген, Виатор, Домината, Кассиодор, Сенатор.
Что происходило 29 июля в прошлые годы
1586 - город Тюмень (неофициальная «нефтегазовая столица» России в наше время) был основан московскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным.
1921 - член нацистской партии НСДАП Адольф Гитлер выбился в ее лидеры.
1941 - Румыния, воспользовавшись поддержкой Гитлера, объявила о присоединении Бессарабии и Буковины, которые были оккупированы СССР в 1940 году.
1941 - разногласия между Сталиным и генералом Жуковым: последний отказался защищать Киев «до конца», за данную позицию был уволен с поста начальника Генштаба.
1948 - в Лондоне открылись Летние Олимпийские игры.
1954 - опубликован «Властелин колец»первая часть знаменитой трилогии Дж. Р. Р. Толкина.
1967 - американцы продолжают терпеть неудачи во Вьетнаме: в результате пожара на авианосце «Форрестол» погибли 134 человека.
1974 - Юрий Владимирович Андропов (председатель КГБ СССР) отдал приказ о создании группы «Альфа»элитное подразделение для борьбы с терроризмом.
1974 - духовный сан получили 11 женщин в США, это был открытый вызов церковному уставу.
1990 - советский город Калинин был вновь переименован в Тверь.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 июля. Какие праздники будут завтра?
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