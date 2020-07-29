Какой сегодня праздник 29 июля

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Сегодня, 29 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день тигра (International Tiger Day)

Фото pixabay.com

Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day), который был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.

К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз, и сегодня эти животные находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать природоохранные сообщества всего мира.

День рождения NASA

НАСА, Национальное Управление по Аэронавтике и Исследованию Космического Пространства (английский National Aeronautics and Space Administration, сокращено NASA) - правительственная организация, реализующая космическую политику администрации США в области гражданского космоса, а также осуществляющая программы двойного назначения в аэрокосмической области и отвечающая за создание перспективных технологий.

Ор­га­ни­зо­ва­на в ию­ле 1958 года, штаб-квар­ти­ра в Ва­шинг­то­не. НАСА ко­ор­ди­ни­ро­ва­ла ра­бо­ту промышленности США в хо­де т. н. кос­мической гон­ки (за пер­вен­ст­во в ос­вое­нии кос­мо­са) ме­ж­ду СССР и США в 1950-1980-х годах.

Афиногенов день (Финогеев день)

Народный праздник «Финогеев день» отмечается 29 июля (по старому стилю - 16 июля). В этот день церковь вспоминает священномученика Афиногена и его десять учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии. Другие названия праздника: «Финоген», «Волотки на бородки», «Зажинки». В этот день лето перешагивает зной и поворачивает к осени.

Также сегодня, 29 июля, отмечают такие праздники:

- День Сил специальных операций Украины

- День спиртоносного дерева

- День поворачивания налево

- День куриных крылышек (National Chicken Wing Day) в США

- День помады (National Lipstick Day) в США

- День лазаньи (National Lasagna Day) в США

- День тайского языка в Таиланде

- День прославления святого Олафа в Норвегии

- День Конституции Молдовы

- День территории на Островах Уоллис и Футуна

- День национального гимна Румынии

- День «Мохун Баган» в Индии

- Оулавсека (День Святого Олафа) на Фарерских островах

Сегодня именины празднуют: Павел, Антиох, Фауст, Валентина, Хиония, Юлия, Алевтина, Афиноген, Виатор, Домината, Кассиодор, Сенатор.

Что происходило 29 июля в прошлые годы

1586 - город Тюмень (неофициальная «нефтегазовая столица» России в наше время) был основан московскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным.

1921 - член нацистской партии НСДАП Адольф Гитлер выбился в ее лидеры.

1941 - Румыния, воспользовавшись поддержкой Гитлера, объявила о присоединении Бессарабии и Буковины, которые были оккупированы СССР в 1940 году.

1941 - разногласия между Сталиным и генералом Жуковым: последний отказался защищать Киев «до конца», за данную позицию был уволен с поста начальника Генштаба.

1948 - в Лондоне открылись Летние Олимпийские игры.

1954 - опубликован «Властелин колец»первая часть знаменитой трилогии Дж. Р. Р. Толкина.

1967 - американцы продолжают терпеть неудачи во Вьетнаме: в результате пожара на авианосце «Форрестол» погибли 134 человека.

1974 - Юрий Владимирович Андропов (председатель КГБ СССР) отдал приказ о создании группы «Альфа»элитное подразделение для борьбы с терроризмом.

1974 - духовный сан получили 11 женщин в США, это был открытый вызов церковному уставу.

1990 - советский город Калинин был вновь переименован в Тверь.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 июля. Какие праздники будут завтра?

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