Из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер можно будет доехать на поезде

Из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону и обратно можно будет добраться на поезде, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Известно, что двухгруппные поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня по ночам и следовать в разные пункты назначения под одним номером поезда до станции Разъезд 9 км (Краснодарский край).

Далее каждая из групп вагонов проследует самостоятельно и будет иметь свой номер в графике движения поездов.

«Первый состав двухгруппного поезда «Симферополь – Адлер» с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа в 19:10 с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Адлер на следующий день в 16:42, в Ростов-на-Дону в 11:56», - говорится в сообщении.

Отмечается, что время в пути от Симферополя до Адлера составит 19 часов, а до Ростова-на-Дону - 15 часов.

В пресс-службе уточнили, что билеты на новые направления будут доступны на сайте компании-перевозчика и в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов.

В компании напомнили, что поезда «Таврия» уже курсируют из Санкт-Петербурга, Кисловодска, Вологды, Екатеринбурга и Москвы в Севастополь и Евпаторию. До таких курортов как Ялта, Судак и Алупка, с которыми нет железнодорожного сообщения, можно добраться на стыковочных автобусах, которые ходят от основных железнодорожных станций.

Ранее сообщалось, что из Евпатории в Псков и обратно можно будет добраться на поезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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