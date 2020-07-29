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Власть

Из «Артека» в экстренном порядке «выслали» более 70 детей

14:03 среда, 29 июля 2020
Из «Артека» в экстренном порядке «выслали» более 70 детей

фото © www.vkonline.ru

Из «Артека» в экстренном порядке отправили домой 72 ребенка.

Международный детский центр на Южном берегу Крыма возобновил работу после трехмесячного перерыва, связанного с коронавирусом. Пока лагерь принимает только крымских детей. Первая смена началась 15 июля. В «Артек» заехали 1 тысяча 60 детей. И за прошедшие 2 недели более 70 из них уже отправили по домам.

Это те, у кого проявилось какое-либо недомогание: кашель, насморк, поднялась температура и так далее.

Как оказалось, у МДЦ нет лицензии на оказание медицинской помощи, поэтому детей с признаками инфекционных заболеваний помещают в изолятор и в течение суток отправляют домой. Каким образом «Артек» обходился без лицензии раньше, в министерстве образования Крыма не поясняют.

В тексте использованы материалы: Новый день

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