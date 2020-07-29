Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе приняли новый порядок въезда и тестирования на коронавирус ● Большинство новых больных коронавирусом в Крыму - туристы из Ялты ● В Севастополе заканчиваются места в инфекционных больницах ● В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени ● В Севастополе сразу две смерти от коронавируса за один день
Гостиницы Севастополя не спешат проверяться на коронавирус
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В Севастополе только три организации, занимающиеся размещением отдыхающих, подали свои списки для прохождения тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.
«Мы направили всем контактные данные департамента здравоохранения – с кем связываться. Пока только от нескольких организаций поступили такие заявки, и будет проведено тестирование. Но, тем не менее, мы продолжаем ежедневную работу, чтобы стимулировать; разъясняем, что это будет на безвозмездной основе», – сказала Мария Литовко.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что бесплатные тесты помогут не допустить возникновения очагов заражений, при которых отели придется закрывать.
«Если у них, вдруг, выявляется <заболевший> при бесплатном тестировании – мы можем какие-то локальные мероприятия вовремя провести. Но если будет некая «вспышка», то само место размещения может быть закрыто, и тогда они потеряют гораздо больше», – сказал глава региона.
Сейчас клиентам отелей и гостиниц не обязательно проходить тестирование. Однако организациям все равно важно донести, что не позднее, чем за три дня до заселения, гражданам рекомендовано пройти соответствующее обследование.
«Просто при звонке в севастопольские места размещения, операторы бронирования или операторы гостиниц должны напоминать о том, что рекомендуется за три дня пройти тест на Covid», – подчеркнул врио губернатора.
Михаил Развожаев в целом отметил некую беспечность жителей и гостей Севастополя при нынешней ситуации. Несмотря на то, что за три месяца на каждого второго водителя общественного транспорта «удалось надеть маску», в ресторанах, например, масочный режим соблюдается плохо.
За прошедшую неделю в Севастополе было также составлено четыре протокола, по факту курения кальянов, сообщил глава департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
«Было выявлено 24 случая нарушения санитарно-эпидемиологических норм – на этой неделе у нас контрольный срез, в пятницу. Если повторная проверка подтвердит еще раз нарушения – все протоколы непосредственно передадутся для проведения следующих процедур», – подчеркнул Краснокутский.
В тексте использованы материалы: Форпост
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