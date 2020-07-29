Гостиницы Севастополя не спешат проверяться на коронавирус

фото © Форпост

В Севастополе только три организации, занимающиеся размещением отдыхающих, подали свои списки для прохождения тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

«Мы направили всем контактные данные департамента здравоохранения – с кем связываться. Пока только от нескольких организаций поступили такие заявки, и будет проведено тестирование. Но, тем не менее, мы продолжаем ежедневную работу, чтобы стимулировать; разъясняем, что это будет на безвозмездной основе», – сказала Мария Литовко.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что бесплатные тесты помогут не допустить возникновения очагов заражений, при которых отели придется закрывать.

«Если у них, вдруг, выявляется <заболевший> при бесплатном тестировании – мы можем какие-то локальные мероприятия вовремя провести. Но если будет некая «вспышка», то само место размещения может быть закрыто, и тогда они потеряют гораздо больше», – сказал глава региона.

Сейчас клиентам отелей и гостиниц не обязательно проходить тестирование. Однако организациям все равно важно донести, что не позднее, чем за три дня до заселения, гражданам рекомендовано пройти соответствующее обследование.

«Просто при звонке в севастопольские места размещения, операторы бронирования или операторы гостиниц должны напоминать о том, что рекомендуется за три дня пройти тест на Covid», – подчеркнул врио губернатора.

Михаил Развожаев в целом отметил некую беспечность жителей и гостей Севастополя при нынешней ситуации. Несмотря на то, что за три месяца на каждого второго водителя общественного транспорта «удалось надеть маску», в ресторанах, например, масочный режим соблюдается плохо.

За прошедшую неделю в Севастополе было также составлено четыре протокола, по факту курения кальянов, сообщил глава департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

«Было выявлено 24 случая нарушения санитарно-эпидемиологических норм – на этой неделе у нас контрольный срез, в пятницу. Если повторная проверка подтвердит еще раз нарушения – все протоколы непосредственно передадутся для проведения следующих процедур», – подчеркнул Краснокутский.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

На крымских пляжах нашли еще много разных нарушений. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.

Может ли Крым предложить отдых дешевле турецкого. В начале августа цены на отдых в Крыму, Анапе и Сочи пошли на спад. Сравнивая минимальные цены на туры в России, Турции и Танзании, аналитическая служба Ассоциации туристических операторов (АТОР) пришла к выводу, что отечественные курорты предлагают более доступные путевки.

Ялтинский отель Софии Ротару разорили высокие цены и пандемия. Фешенебельная гостиница советской и украинской певицы Софии Ротару Villa Sofia, которая расположена на набережной в Ялте, так и не открылась этим летом.

Кто больше заплатит, тот и мил: в Крыму рассказали о лучших и худших туристах. В Крыму с симпатией относятся к тем, кто готов сорить деньгами, и не любят расчетливых и экономных.