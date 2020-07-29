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Власть

До конца года в Крыму станет на 16 тысяч контейнеров для мусора больше

10:28 среда, 29 июля 2020

Закупку проведет подведомственный региональному министерству ЖКХ оператор «Крымэкоресурсы».

В этом году для крымских муниципалитетов закупят 16 тысяч новых мусорных контейнеров, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Республики Крым.

Покупкой займется региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «Крымэкоресурсы». По словам министра ЖКХ региона Дмитрия Черняева, вся техника предприятия оснащена GPS-треккерами, благодаря чему можно отслеживать и контролировать частоту вывоза мусора.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют возвести три экотехнопарка и семь станций по перегрузке мусора. Экотехнопарк представляет собой комплексный полигон, на котором будут обрабатываться, обезвреживаться и утилизироваться отходы.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

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Строительство очистных сооружений «Южные» начнется в Севастополе в течение месяца. Подрядчик приступит к строительству канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе в течение ближайшего месяца.

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