Власть
До конца года в Крыму станет на 16 тысяч контейнеров для мусора больше
Закупку проведет подведомственный региональному министерству ЖКХ оператор «Крымэкоресурсы».
В этом году для крымских муниципалитетов закупят 16 тысяч новых мусорных контейнеров, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Республики Крым.
Покупкой займется региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «Крымэкоресурсы». По словам министра ЖКХ региона Дмитрия Черняева, вся техника предприятия оснащена GPS-треккерами, благодаря чему можно отслеживать и контролировать частоту вывоза мусора.
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют возвести три экотехнопарка и семь станций по перегрузке мусора. Экотехнопарк представляет собой комплексный полигон, на котором будут обрабатываться, обезвреживаться и утилизироваться отходы.
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