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Власть

Десятки кораблей и авиация: Россия проводит учения в Черном море

21:29 среда, 29 июля 2020
Десятки кораблей и авиация: Россия проводит учения в Черном море

фото © tass.ru

Черноморский флот начал плановые военные учения, в которых участвуют более 20 боевых кораблей, самолеты и вертолеты морской авиации, сообщает пресс-служба ЧФ.

Силы флота оттачивают мастерство ведения морского боя, уничтожают «противника» на море и суше, проводят противовоздушную и противодиверсионную оборону, а также тренируются ликвидировать пожары и пробоины на корабле, оборонять судно при стоянке на незащищенном рейде.

«В мероприятии задействованы более 20 боевых кораблей, в том числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Саратов» и суда вспомогательного флота», - говорится в сообщении.

Ранее в Черном море прошли международные учения Sea Breeze НАТО. Они начались 20 июля и продолжались неделю. В юбилейном, двадцатом, мероприятии приняли участие около двух тысяч военнослужащих из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции, десятки кораблей, самолетов и вертолетов. Киев назвал прошедшие учения эффективными, считая, что они демонстрируют «высокий уровень сотрудничества между Украиной, США и региональными союзниками».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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