Большинство новых больных коронавирусом в Крыму - туристы из Ялты

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В симферопольскую горбольницу №7, которая сейчас функционирует как ковидный госпиталь для всего Крыма, ежедневно доставляют по 12-13 человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

Большинство пациентов – туристы, отдыхающие в Ялте.

— На полуострове сейчас очень много народу, огромное количество в нашу больницу приезжает из Ялты. Там большие скопления людей, дистанцию никто не соблюдает, а о масках и перчатках уж точно все позабывали, – прокомментировала ситуацию КП-Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням Татьяна Одинец.

Она отметила, что после снятия ранее введенных ограничений зараженных стало только больше. Однако медики не считают ситуацию критичной, никакой паники нет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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