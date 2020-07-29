Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе заканчиваются места в инфекционных больницах ● В Севастополе продлили режим повышенной готовности до осени ● В Севастополе сразу две смерти от коронавируса за один день ● Роспотребнадзор завершил первый этап исследования иммунитета к COVID-19 в Крыму ● Стабильность: в Крыму выявили 24 новых случаев коронавируса
Большинство новых больных коронавирусом в Крыму - туристы из Ялты
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В симферопольскую горбольницу №7, которая сейчас функционирует как ковидный госпиталь для всего Крыма, ежедневно доставляют по 12-13 человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.
Большинство пациентов – туристы, отдыхающие в Ялте.
— На полуострове сейчас очень много народу, огромное количество в нашу больницу приезжает из Ялты. Там большие скопления людей, дистанцию никто не соблюдает, а о масках и перчатках уж точно все позабывали, – прокомментировала ситуацию КП-Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням Татьяна Одинец.
Она отметила, что после снятия ранее введенных ограничений зараженных стало только больше. Однако медики не считают ситуацию критичной, никакой паники нет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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