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Коронавирус в Крыму

Большинство новых больных коронавирусом в Крыму - туристы из Ялты

16:11 среда, 29 июля 2020
Ялта
Большинство новых больных коронавирусом в Крыму - туристы из Ялты

фото © iz.ru

В симферопольскую горбольницу №7, которая сейчас функционирует как ковидный госпиталь для всего Крыма, ежедневно доставляют по 12-13 человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

Большинство пациентов – туристы, отдыхающие в Ялте.

— На полуострове сейчас очень много народу, огромное количество в нашу больницу приезжает из Ялты. Там большие скопления людей, дистанцию никто не соблюдает, а о масках и перчатках уж точно все позабывали, – прокомментировала ситуацию КП-Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням Татьяна Одинец.

Она отметила, что после снятия ранее введенных ограничений зараженных стало только больше. Однако медики не считают ситуацию критичной, никакой паники нет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Может ли Крым предложить отдых дешевле турецкого. В начале августа цены на отдых в Крыму, Анапе и Сочи пошли на спад. Сравнивая минимальные цены на туры в России, Турции и Танзании, аналитическая служба Ассоциации туристических операторов (АТОР) пришла к выводу, что отечественные курорты предлагают более доступные путевки.

Ялтинский отель Софии Ротару разорили высокие цены и пандемия. Фешенебельная гостиница советской и украинской певицы Софии Ротару Villa Sofia, которая расположена на набережной в Ялте, так и не открылась этим летом.

Кто больше заплатит, тот и мил: в Крыму рассказали о лучших и худших туристах. В Крыму с симпатией относятся к тем, кто готов сорить деньгами, и не любят расчетливых и экономных.

Сезон провальным не будет: эксперты оценили перспективы Крыма-2020. Даже отложенный старт курортного сезона оставляет шансы крымчанам на позитивные цифры по его итогам. Сложившаяся из-за пандемии ситуация позволяет привлечь на полуостров туристов, которые здесь никогда не были, и тех отдыхающих, которые ностальгируют по советским временам.

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