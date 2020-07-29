Аллигаторы из украинского цирка переедут жить в Бахчисарай

фото © simple-fauna.ru

Купленные у украинского цирка два аллигатора в ближайшее время будут доставлены в Бахчисарай.

Сейчас завершается оформление документов для транспортировки животных на полуостров, сообщил владелец Бахчисарайского парка миниатюр и Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.

«Мы договор заключили еще в сентябре, но из-за пандемии они (аллигаторы) не могут выехать с Украины. Сначала на них собирали документацию. В связи с пандемией было приостановлено, потом сделали, но не получилось вывезти. Сейчас там ситуация стабилизировалась и повторно собираются документы, чтобы их вывезти сюда», – сказал Жиленко.

Он пояснил, что в Украине введен запрет на использование аллигаторов для выступления в цирках. Этим обусловлена продажа животных в Крым.

«В России таких нет. Крокодилы по 4,5 метра, огромные. Это будут мальчик и девочка. Мы планируем, что они будут жить в одном вольере. Чем больше создадим условия, тем лучше, – добавил Жиленко. – Решили, что будут жить на территории Бахчисарая, в новом парке. Это будет изюминкой нового туристического объекта в Крыму».

Новый владелец планирует построить для аллигаторов отдельный вольер. «В вольерах, в которых их привезут, они смогут просуществовать какое-то время, за которое мы оперативно сделаем им вольер. Построить огромный вольер, чтобы они там чувствовали себя комфортно, никого другого туда не посадишь, очень накладно. Все готово, деньги отложены, все необходимые материалы, которые могут пригодится, есть. Как только крокодилы пересекут границу, сразу же принимаемся им условия создавать», – рассказал он.

Жиленко не сообщил стоимость рептилий, отметив, что она «очень высокая». Миссисипские аллигаторы внесены в Красную книгу. В настоящее время их запрещено вывозить из США.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 29 июля. Сегодня, 29 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Названы самые популярные среди жителей России пароли. Чаще всего люди используют простейшие последовательные комбинации цифр или букв.

Какой сегодня праздник 28 июля. Сегодня, 28 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Севастополе пророссийского блогера приняли за украинского шпиона. Жители Севастополя проявили «бдительность», а ответственные службы оперативно разобрались в ситуации.