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Ялтинский отель Софии Ротару разорили высокие цены и пандемия

15:36 вторник, 28 июля 2020
Ялта
Ялтинский отель Софии Ротару разорили высокие цены и пандемия

фото © tripadvisor.ru

Фешенебельная гостиница советской и украинской певицы Софии Ротару Villa Sofia, которая расположена на набережной в Ялте, так и не открылась этим летом.

Сегодня двери некогда популярного места звездных тусовок в Ялте наглухо закрыты даже от туристов, пишет Super.ru. Ворота перемотаны проволокой, все окна зашторены, а с территории ресторана при отеле вывезена вся мебель.

Официальная причина закрытия виллы — «реновация», однако уже ясно, что в прежнем виде отель функционировать вряд ли будет, отмечается в издании.

Последний раз владельцев гостиницы — саму Софию Ротару, ее сына Руслана и невестку Светлану, которая работает управляющей отеля, видели здесь более года назад. Ситуацию усугубило украинское гражданством семьи певицы. Это сделало невозможным ведение бизнеса в Крыму.

Не последнюю роль сыграли и заоблачные цены в отеле — от 20 до 45 тысяч рублей за ночь.

Именно «безумная» ценовая политика вкупе с неграмотным подбором персонала навредила отелю не меньше пандемии, считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.

«Кроме того, подход персонала к своей работе не очень грамотный. Тут надо выбирать — бизнес это или нет. И не держать слишком «заумный» персонал», — отреагировала на новость отельер.

Изначально София Ротару приобретала особняк на набережной, но постепенно превратила его в люксовый отель всего на 12 номеров.

В тексте использованы материалы: Форпост

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