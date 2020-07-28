Ялтинский отель Софии Ротару разорили высокие цены и пандемия

фото © tripadvisor.ru

Фешенебельная гостиница советской и украинской певицы Софии Ротару Villa Sofia, которая расположена на набережной в Ялте, так и не открылась этим летом.

Сегодня двери некогда популярного места звездных тусовок в Ялте наглухо закрыты даже от туристов, пишет Super.ru. Ворота перемотаны проволокой, все окна зашторены, а с территории ресторана при отеле вывезена вся мебель.

Официальная причина закрытия виллы — «реновация», однако уже ясно, что в прежнем виде отель функционировать вряд ли будет, отмечается в издании.

Последний раз владельцев гостиницы — саму Софию Ротару, ее сына Руслана и невестку Светлану, которая работает управляющей отеля, видели здесь более года назад. Ситуацию усугубило украинское гражданством семьи певицы. Это сделало невозможным ведение бизнеса в Крыму.

Не последнюю роль сыграли и заоблачные цены в отеле — от 20 до 45 тысяч рублей за ночь.

Именно «безумная» ценовая политика вкупе с неграмотным подбором персонала навредила отелю не меньше пандемии, считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.

«Кроме того, подход персонала к своей работе не очень грамотный. Тут надо выбирать — бизнес это или нет. И не держать слишком «заумный» персонал», — отреагировала на новость отельер.

Изначально София Ротару приобретала особняк на набережной, но постепенно превратила его в люксовый отель всего на 12 номеров.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сезон провальным не будет: эксперты оценили перспективы Крыма-2020. Даже отложенный старт курортного сезона оставляет шансы крымчанам на позитивные цифры по его итогам. Сложившаяся из-за пандемии ситуация позволяет привлечь на полуостров туристов, которые здесь никогда не были, и тех отдыхающих, которые ностальгируют по советским временам.

Турсезон по-евпаторийски: море за забором и неприятные сюрпризы. В то время как крымские власти рапортуют о первом миллионе туристов с момента официального открытия турсезона – 1 июля, приморские города предстают перед гостями в весьма неприглядном виде.

В Крыму подорожали услуги пятизвездочных отелей. В Крыму на волне спроса подорожали услуги четырехзвездочных и пятизвездочных отелей, сообщил глава общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов.

«Нищеброды выбрались на юг»: жители Крыма - о курортниках. Пока россияне, избалованные заграничными курортами, с недовольством открывают для себя Сочи и Крым, сами местные жители ругают «понаехавших».