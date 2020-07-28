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Власть

Власти отменили «Ялтинский экономический форум»

19:14 вторник, 28 июля 2020

Власти приняли решение об отмене в этом году Ялтинского международного экономического форума.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Не будет (форума), – сообщил Аксенов. – В связи с ограничениями решили не портить ситуацию в плане заболеваемости, решили перенести форум на следующий год и по весне его провести. Марат Шакирзянович (Хуснуллин, вице-премьер РФ) возглавит оргкомитет по поручению (премьер-министра РФ) Михаила Мишустина, уровень будет высокий, международная повестка будет достаточно серьезная. В этом году форума не будет».

Шестой ЯМЭФ должен был пройти в этом году с 23 по 25 апреля, но 3 марта Аксенов заявил, что принял решение о переносе форума на поздний срок, возможно, на осень.

Вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико заявила, что все подготовленные к ЯМЭФ соглашения и контракты будут подписаны, несмотря на перенос мероприятия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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