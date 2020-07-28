Власть
В Симферополе дополнительно отремонтируют три десятка улиц
За счет средств дополнительного финансирования на территории столицы Крыма будет отремонтирована 31 улица.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.
— В бюджет города поступила субсидия из республиканского бюджета на ремонт дорог. Благодаря дополнительному финансированию в этом году будет отремонтирована 31 улица, — рассказала заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба.
По словам Вероники Глобы, ремонтные работы планируются на улицах Ломоносова, Крымской правды, Заводская, Новикова, Эстонская, Лихого, Москалева, Героев Сталинграда, Производственная, 2-й Гвардейской Армии, Чокрак, Щаденко, Буденного, Ворошилова, Морской переулок, Родниковая, Лесная, Меркезий, Лазурная, Ялтинская, Приветная, Сакская, Лунная, Черных, Димитрова, Мектед, Чопан-Тепе, Соколиная, Очаковская, Зенитная и Чонгарская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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