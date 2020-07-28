В Севастополе предупреждают о семиметровых волнах и шквальном ветре

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Стихия будет мешать передвижению пешеходов и автомобилистов.

В Севастополе сегодня ожидается ухудшение погодных условий – кратковременный дождь, гроза и шквальный ветер с сильными порывами, предупреждают горожан синоптики и МЧС.

Как уточняется, ближе к ночи порывы ветра во время грозы могут достигать 20 м/с. Согласно шкале Бофорта, такой ветер классифицируется как «очень крепкий» - порывами может ломать ветки деревьев, затруднять движение пешеходов против ветра. На море такой ветер поднимает длинные волны высотой до 7,5 м.

Непогода и сильный ветер может также привести к обрывам линий электропередач, нарушениям работы дорожных и коммунальных служб, нарушениям работы систем жизнеобеспечения, а также затруднять передвижение автомобильного транспорта, предупреждает МЧС.

В тексте использованы материалы: Форпост

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