Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.5
воздух +23
море +24

Общество

В Севастополе предупреждают о семиметровых волнах и шквальном ветре

В Севастополе предупреждают о семиметровых волнах и шквальном ветре

фото © Новости Крыма

Стихия будет мешать передвижению пешеходов и автомобилистов.

В Севастополе сегодня ожидается ухудшение погодных условий – кратковременный дождь, гроза и шквальный ветер с сильными порывами, предупреждают горожан синоптики и МЧС.

Как уточняется, ближе к ночи порывы ветра во время грозы могут достигать 20 м/с. Согласно шкале Бофорта, такой ветер классифицируется как «очень крепкий» - порывами может ломать ветки деревьев, затруднять движение пешеходов против ветра. На море такой ветер поднимает длинные волны высотой до 7,5 м.

Непогода и сильный ветер может также привести к обрывам линий электропередач, нарушениям работы дорожных и коммунальных служб, нарушениям работы систем жизнеобеспечения, а также затруднять передвижение автомобильного транспорта, предупреждает МЧС.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сильная жара придет в Крым на смену ливням с грозами с 29 июля. Сильная жара придет в Крым на смену ливням с грозами уже с 29 июля.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 27 июля.

Жара усилится: чего ждать крымчанам от погоды на следующей неделе. В начале следующей недели погода на полуострове не изменится, однако ближе к выходным жара усилится.

Сильные дожди с грозами ожидаются в Крыму в ближайшие три дня. Сильные дожди с грозами и шквальный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие три дня.

Коронавирус в Крыму
В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли

В морской воде Крыма коронавирус пока не нашли

Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования воды в Черном море, а также в аквапарках и бассейнах Крыма.

Происшествия
Крымский врач, который получил удар ножом от пациента, находится в тяжелом состоянии

Крымский врач, который получил удар ножом от пациента, находится в тяжелом состоянии

Врач, которого 26 июля ударил ножом в шею пациент, находится в тяжелом состоянии.

Stars
Ялтинский отель Софии Ротару разорили высокие цены и пандемия

Ялтинский отель Софии Ротару разорили высокие цены и пандемия

Фешенебельная гостиница советской и украинской певицы Софии Ротару Villa Sofia, которая расположена на набережной в Ялте, так и не открылась этим летом.

Власть
Крымских чиновников все дальше отодвигают от серьезных финансов

Крымских чиновников все дальше отодвигают от серьезных финансов

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2024 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации