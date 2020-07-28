В Севастополь снова привезли «заразу»: сводка за сутки

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В Севастополе за прошедшие сутки было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.

Один из пациентов – не житель города.

«Двое находились в контактной группе с ранее заболевшими, один случай - завозной из другого региона», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, за сутки выздоровели и были выписаны еще 12 человек из числа тех, кто перенес COVID-19.

Таким образом, число выздоровевших увеличилось до 267 человек. Сейчас в стационарах находятся 55 пациентов с этим диагнозом, а всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 339 человек. Шестеро из них скончались.

В режиме обсерваторов в Севастополе работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», а также два отделения городской больницы №1, где были обнаружены пациенты с диагнозом COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было зарегистрировано 23 новых случая коронавируса, один пациент скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом. За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции.

Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе. Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».

Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за сутки. Один новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за сутки.

В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За 26 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции.