Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще один пациент с COVID-19 скончался в Крыму ● В Крыму еще 23 новых заражений коронавирусом ● Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за сутки ● В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом ● Ученый о коронавирусе: «Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения»
В Севастополь снова привезли «заразу»: сводка за сутки
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В Севастополе за прошедшие сутки было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города.
Один из пациентов – не житель города.
«Двое находились в контактной группе с ранее заболевшими, один случай - завозной из другого региона», - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, за сутки выздоровели и были выписаны еще 12 человек из числа тех, кто перенес COVID-19.
Таким образом, число выздоровевших увеличилось до 267 человек. Сейчас в стационарах находятся 55 пациентов с этим диагнозом, а всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 339 человек. Шестеро из них скончались.
В режиме обсерваторов в Севастополе работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», а также два отделения городской больницы №1, где были обнаружены пациенты с диагнозом COVID-19.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было зарегистрировано 23 новых случая коронавируса, один пациент скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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