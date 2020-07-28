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Общество

В Никитском ботсаду расцвели десятки сортов кувшинок

09:33 вторник, 28 июля 2020
Ялта

В водоеме Никитского ботанического сада (Ялта) одновременно расцвели 27 сортов кувшинок, сообщает пресс-служба ботсада.

Отмечается, что крымская коллекция кувшинок – одна из самых молодых, при этом самому старому сорту – порядка ста лет.

«Наиболее эффектно разнообразие семейства Кувшинковых в Никитском саду представлено в Круглом бассейне у пальмовой аллеи. Так, в 2020 году мы только в этом водоеме демонстрируем сразу 27 сортов кувшинок. А поскольку их цветение продолжительно, то любоваться этими прекрасными цветами наши посетители смогут не только летом, но и в первые осенние месяцы», – рассказали в пресс-службе.

Куратор коллекции водных растений Никитского ботанического сада Светлана Халявина отметила, что коллекция водных и прибрежно-водных растений босада насчитывает сегодня 100 таксономических единиц (40 видов, 60 подвидов, форм и сортов) из тридцати родов, входящих в 22 семейства.18 видов являются аборигенными, среди них есть растения, охраняемые на территории Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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